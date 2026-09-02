Ümit Akdağ Beşiktaş'ta

Deniz Gül Galatasaray'da: Transfer bedeli ve maaşı netleşti

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Anderson Talisca Al-Jazira ile anlaştı

Trabzonspor Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile prensipte anlaştı

Trabzonspor Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile prensipte anlaştı