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Ümit Akdağ Beşiktaş'ta

Ümit Akdağ Beşiktaş'ta

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ümit Akdağ ile anlaşmaya vardı. Genç savunmacı yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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