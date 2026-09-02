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Ümit Akdağ Beşiktaş'ta
Ümit Akdağ Beşiktaş'ta
Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 22:03
Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 22:04
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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ümit Akdağ ile anlaşmaya vardı. Genç savunmacı yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.
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