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Konya Meram trafik kazası: Beytullah Akırmak hayatını kaybetti

Konya Meram trafik kazası: Beytullah Akırmak hayatını kaybetti

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Konya Meram Akyokuş'ta otoparktan kontrolsüz çıkan otomobille çarpışan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Beytullah Akırmak hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Konya'nın Meram ilçesindeki işlek noktalardan biri olan Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Beytullah Akırmak yönetimindeki 42 BES 465 plakalı motosiklet, ana yolda ilerlerken yol kenarındaki otoparktan aniden çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 19 yaşındaki Beytullah Akırmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç sürücünün cenazesi, Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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