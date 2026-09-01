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Sivas Doğanşar'da acı olay! ATV şarampole devrildi: 1 ölü

Sivas Doğanşar'da acı olay! ATV şarampole devrildi: 1 ölü

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Sivas'ın Doğanşar ilçesi Tavza köyü yakınlarında şarampole devrilen ATV'nin 73 yaşındaki sürücüsü Eyüp Çakmak hayatını kaybetti.

SİVAS'TA ATV KAZASI: 73 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü Eyüp Çakmak (73) yaşamını yitirdi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Doğanşar ilçesine bağlı Tavza köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Çakmak yönetimindeki ATV, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören Tavza Köyü Muhtarı Mustafa Şahin ve çevredeki çobanlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, sürücü Eyüp Çakmak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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