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Almanya 0-1 Yunanistan | MAÇ ÖZETİ
Almanya 0-1 Yunanistan | MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 14:28
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un ikinci haftasında Yunanistan, deplasmanda Almanya'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın özet görüntüleri haberimizde.
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