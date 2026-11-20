Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2026 10:10

GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA: 3'Ü AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tır ile tur otobüsünün karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Kaza bölgesi ile araçların yoldan kaldırılma çalışmaları dronla görüntülendi.

TIR REFÜJE ÇARPARAK MAKASLADI

Kaza, TAG Otoyolu'nun Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A. yönetimindeki gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı tır kontrolden çıkarak refüje çarptı ve makasladı. Arkadan gelen S.A. yönetimindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü ise duramayarak tıra çarptı. Kaza sonrası otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

3'Ü AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından 3'ü ağır 20 yaralıyı Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan tur otobüsünün İstanbul'dan Mardin'e yolcu götürdüğü öğrenildi.

KAZA YERİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza sonrası TAG Otoyolu'ndaki son durum dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği bölge, kazaya karışan otobüs ve tır ile araçların yoldan kaldırılması için yapılan çalışmalar yer aldı. Otoyolda Gaziantep yönüne trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.