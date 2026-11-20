Gaziantep'te tur otobüsü ile 2 TIR çarpıştı: 3'ü ağır 20 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tur otobüsü ile gübre yüklü TIR'ın karıştığı kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TAG Otoyolu'nun Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile gübre yüklü TIR'ın karıştığı kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
TIR REFÜJE ÇARPARAK MAKASLADI
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kesimi Nogaylar mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, Ö.A. idaresindeki gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı TIR kontrolden çıkarak refüje çarptı ve makasladı.
Bu sırada arkadan gelen S.A. yönetimindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü, makaslayan TIR'a çarptı.
Kaza sonrası tur otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.
3'Ü AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
TUR OTOBÜSÜ İSTANBUL'DAN MARDİN'E GİDİYORDU
Kazaya karışan tur otobüsünün İstanbul'dan Mardin'e yolcu götürdüğü öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı Gaziantep yönüne tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından TIR sürücüsü Ö.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.