Antalya'da boşanma aşamasında eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren Sefer Coşkun her yerde aranıyor!
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel’i av tüfeğiyle vurarak öldüren Sefer Coşkun’u yakalama çalışmaları sürüyor. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna getirilirken, yakınları morg önünde gözyaşlarına boğuldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam