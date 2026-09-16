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Antalya'da boşanma aşamasında eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren Sefer Coşkun her yerde aranıyor!

Antalya'da boşanma aşamasında eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren Sefer Coşkun her yerde aranıyor!

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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel’i av tüfeğiyle vurarak öldüren Sefer Coşkun’u yakalama çalışmaları sürüyor. Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna getirilirken, yakınları morg önünde gözyaşlarına boğuldu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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