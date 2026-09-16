İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Otobüs, tır ve 5 otomobil çarpıştı, 11 yaralı!

Marmara ve batı kesimlerde hava sıcaklığı düşüyor: Sağanak yağış bekleniyor

Eyüpsultan'da "Annemi taciz etti" iddiası: İki bacağından vurdu, olay anı kameraya yansıdı!

Korsan taksilerin gizli ağı deşifre oldu: Denetimden kaçmak için örgütlenmişler

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Deprem bölgesinde tarihi ayağa kaldırmak için 34 milyar liralık seferberlik!

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Deprem bölgesinde tarihi ayağa kaldırmak için 34 milyar liralık seferberlik!