İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: Otobüs, tır ve 5 otomobil çarpıştı, 11 yaralı!
İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde gece saatlerinde 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, kaldırıldıkları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 11 Yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otobüs, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
7 Araç Birbirine Girdi
Kaza, gece saatlerinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, bir otobüs ve bir tırın karıştığı zincirleme kaza sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralıların Hayati Tehlikesi Yok
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 11 yaralı, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.