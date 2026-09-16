Giriş Tarihi: 16 Eylül 2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 09:05

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 11 Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otobüs, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

7 Araç Birbirine Girdi

Kaza, gece saatlerinde İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, bir otobüs ve bir tırın karıştığı zincirleme kaza sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralıların Hayati Tehlikesi Yok

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 11 yaralı, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.