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Eyüpsultan'da "Annemi taciz etti" iddiası: İki bacağından vurdu, olay anı kameraya yansıdı!

Eyüpsultan'da "Annemi taciz etti" iddiası: İki bacağından vurdu, olay anı kameraya yansıdı!

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Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde 14 Eylül Pazartesi günü meydana gelen olayda 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü 24 yaşındaki Gürkan A.'yı sağ ve sol bacağından vurarak yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kaçmaya çalışan şüpheli Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliği polislerince yakalandı.

Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Hüseyin K. (22), annesini takip ettiğini iddia ettiği Gürkan A. (24) ile görüşmek istedi. Hasan Hüseyin K., parkta karşılaştığı Gürkan A.'ya ruhsatsız tabancayla ateş ederek iki bacağından yaraladı.

Devriye Ekipleri Yakaladı

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polislerce kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan Gürkan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ruhsatsız tabanca ve kovan ele geçirdi.

Adliyeye Sevk Edildi

Emniyetteki incelemelerde Hasan Hüseyin K. ile yaralı Gürkan A.'nın çeşitli suçlardan adli kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Hasan Hüseyin K., "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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