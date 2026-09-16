Giriş Tarihi: 16 Eylül 2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 11:11

Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Hüseyin K. (22), annesini takip ettiğini iddia ettiği Gürkan A. (24) ile görüşmek istedi. Hasan Hüseyin K., parkta karşılaştığı Gürkan A.'ya ruhsatsız tabancayla ateş ederek iki bacağından yaraladı.

Devriye Ekipleri Yakaladı

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polislerce kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan Gürkan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ruhsatsız tabanca ve kovan ele geçirdi.

Adliyeye Sevk Edildi

Emniyetteki incelemelerde Hasan Hüseyin K. ile yaralı Gürkan A.'nın çeşitli suçlardan adli kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Hasan Hüseyin K., "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.