MİT ve emniyetten İstanbul'da operasyon: Kırmızı bültenle aranan Ion Rusu Esenyurt'ta yakalandı!
Moldova tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan uluslararası firari Ion Rusu, MİT Bölge Başkanlığı ve emniyet ekiplerinin Esenyurt'ta düzenlediği müşterek operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Rusu, işlemlerinin ardından ülkesine iade edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel