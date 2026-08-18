Esenyurt'ta takıntılı eski sevgili! Kundaklama anı kamerada
Esenyurt’ta ayrıldığı kız arkadaşının peşini bırakmayan İ. A. isimli şüpheli, genç kızın ailesinin yaşadığı evi hedef alarak adeta dehşet saçtı. Dairenin camlarını 4 kez taşlayarak kıran, ardından 2 kez kundaklama girişiminde bulunan şahıs, son gelişinde babanın uykuda olduğu sırada kapıya benzin döküp evi ateşe verdi. Skuter ile kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam