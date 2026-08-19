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Batı'ya sıcak Doğu'ya sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 19-21 Ağustos tahmini

Batı'ya sıcak Doğu'ya sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 19-21 Ağustos tahmini

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 19-21 Ağustos tarihleri arasında yurtta iki farklı hava tablosu yaşanacak. Batı ve iç bölgelerde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürürken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Toroslar çevresinde gök gürültülü yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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