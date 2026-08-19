Batı'ya sıcak Doğu'ya sağanak uyarısı! Meteoroloji'den 19-21 Ağustos tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 19-21 Ağustos tarihleri arasında yurtta iki farklı hava tablosu yaşanacak. Batı ve iç bölgelerde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürürken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Toroslar çevresinde gök gürültülü yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam