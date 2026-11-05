Afyonkarahisar İhsaniye'de korkutan olay: 3 ayrı noktada 9 kişinin cesedi bulundu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 ayrı noktada 9 kişinin cesedi bulundu. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 ayrı noktada 9 kişinin cesedi bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cesetlerin hangi koşullarda bulunduğuna ilişkin ayrıntıların incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam