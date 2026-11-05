Samsun'da bungalov evde sevgilisini tabancayla öldürüp intihar etti

Malatya'da fuhuş çetesine büyük darbe: 33 ekip ve 117 personelle düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltında

Malatya'da fuhuş çetesine büyük darbe: 33 ekip ve 117 personelle düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cesetlerin hangi koşullarda bulunduğuna ilişkin ayrıntıların incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.