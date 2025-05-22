Zonguldak’ta feci kaza: Yaşlı kadın kamyonun altında kaldı!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 21:20:06

Zonguldak'ta çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 80 yaşındaki Rukiye Solmaz, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı kadının vefatı, mahalleliyi yasa boğdu.

Olay, Zonguldak çevre yolunda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 28 AS 074 plakalı kamyon, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Rukiye Solmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Solmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü S.A. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Rukiye Solmaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip İnağzı Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Aile yakınları ve mahalle sakinleri acı olayın şokunu yaşarken, yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.