Hatay’da eğitime 1 gün ara verildi

Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.