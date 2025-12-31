PODCAST CANLI YAYIN
Hatay’da eğitime 1 gün ara verildi

Hatay’da eğitime 1 gün ara verildi

Hatay’ın Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bunlar da Var

Şehit Yasin Koçyiğit'e veda! Kızı İrem'in feryadı yürek dağladı: "Babamla gurur duyuyorum!"
Şehit Yasin Koçyiğit'e veda! Kızı İrem'in feryadı yürek dağladı: "Babamla gurur duyuyorum!"
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor!
Şehit Polis İlker Pehlivan'a veda!
Şehit Polis İlker Pehlivan'a veda!
Şehit polis Yasin Koçyiğit'e veda
Şehit polis Yasin Koçyiğit'e veda

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle