Olay, 2022 yılının Temmuz ayında meydana geldi. Sevgili olan E.T.K. ile Batuhan Nasuhoğlu ayrıldı. İddiaya göre ayrılığı kaldıramayan Nasuhoğlu, eski sevgilisinin anne, dayı, dede ve anneannesine, E.T.K.'nin çıplak fotoğraflarını göndererek, tehdit mesajları yazdı.

Nasuhoğlu, mesajlarda artık gözünün döndüğünü ve aldatıldığını iddia etti. Daha sonra şehirden gideceği için E.T.K. ile son kez görüşmeyi talep eden Nasuhoğlu, Çaycuma ilçesinde buluştuktan sonra eski sevgilisiyle barışmak istedi. E.T.K., barışmak istemeyince Batuhan Nasuhoğlu, sırt çantasından çıkardığı bıçak ile genç kıza arkasından koşarak saldırdı. Bıçağı önce E.T.K.'nin boynuna dayayıp ardından bedenine darbeler savuran Nasuhoğlu, genç kızın çığlıklarını duyan çevredekilerin müdahale etmesiyle koşarak uzaklaştı.

KEMİK KIRIKLARI OLUŞTU

Aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen E.T.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boynunda kesi izi, kolunda sağ göğüs altında, karnında ve kasıklarından 4 kez bıçaklanan genç kızın vücudunda kemik kırıkları da meydana geldi. Kaçan saldırgan ise polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı. Genç kız, hastanede bir süre tedavisinin ardından taburcu oldu. Nasuhoğlu hakkında 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs ve özel hayatın gizliliğini ifşa suretiyle ihlal etme' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.





Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Batuhan Nasuhoğlu, yaralanan E.T.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. E.T.K.'nin uygunsuz fotoğraflarının gönderildiği dayısı N.K. tanık olarak dinlendi.



Kendisine yeğeni hakkında hakaret içeren mesajlarla birlikte 13 tane fotoğraf geldiğini söyleyen N.K., "Çocuğu tanımıyordum zaten. Bıçaklamadan önce. Yeğenimin uygunsuz fotoğraflarını attı. Çıplak görüntülerini attı. Kim olduğunu sorduğumda 'Benim kim olduğum önemli değil' dedi. Aradım açmadı. 13 tane müstehcen fotoğraf geldi. Görünce şaşırdım" dedi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Söz verilen sanık, "Benim okulum var, askerliğim var. Ailem zor durumda tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı da, "Tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Çaycuma'ya gidişlerinde mağdurun talebi olduğu, birlikte gezdikleri ve o an sevgili oldukları bellidir. O an müvekkilimin öldürme kastı olmadığı açıktır. Suç vasfının değişme ihtimali de göz önüne alınarak müvekkilin tahliyesini talep ederiz" diye konuştu.

MAHKEMEDE AĞLADI

Bu sırada izleyici kısmında oturan dayı N.K. sanık avukatına hitaben, "Aynı olaylar inşallah senin çocuklarının da başına gelir" dedi. E.T.K. ise gerginliğin yükselmesiyle birlikte salonda ağlamaya başladı. Mahkeme heyeti, E.T.K.'nin yaralarıyla ilgili kati rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek, yaraların ayrı ayrı ve bütünüyle öldürücü nitelikle olup olmadığının değerlendirilmesini istedi. Uzman raporuna göre birden fazla ve çeşitli şekilde yaralanma olması sebebiyle ve henüz kati rapor alınmadığı için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.