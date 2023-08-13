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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 22:35 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 23:19

Zıpkınla denize daldı, cansız bedenine ulaşıldı

Bartın’ın Bozköy sahilinde balık avı için zıpkınla denize dalış yapan 41 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Amasra ilçesi Bozköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan ailesiyle Bartın'a tatile gelen Mehmet İlker Girgin (41), sahilde zıpkınla dalış yaptı. Girgin'in bir süre denizden çıkmaması üzerine aile yardım çağrısında bulundu. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerle birlikte 112 ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı bot ile birlikte DEGAK-3 Dalgıç ekibi tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Girgin'in cansız bedenine sahilin yaklaşık 100 metre açığında ulaşıldı. Zıpkınla dalış sırasında vurgun yemiş olabileceği değerlendirilen Girgin'in cansız bedeni dalgıç ekiplerince kıyıya çıkarıldı. Ambulansa alınan Girgin'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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