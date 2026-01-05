Zeytinburnu'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Zeytinburnu’nda 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbeleriyle baldırından yaralandı. Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA
Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
BALDIRINDAN BIÇAKLANDI
Kavga sırasında taraflardan biri yanında bulunan bıçakla karşısındaki kişiyi baldırından bıçakladı. Yaralanan kişi yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.