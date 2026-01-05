Zeytinburnu'nda iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA

Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

BALDIRINDAN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında taraflardan biri yanında bulunan bıçakla karşısındaki kişiyi baldırından bıçakladı. Yaralanan kişi yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.