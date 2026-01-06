Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Esnaf müdahale etti
Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bir kuyumcuda meydana gelen soygun girişimi paniğe neden oldu. Şüphelinin elindeki silahın gerçek olduğu sanılarak çevredeki esnaf tarafından müdahale edilirken, yaşanan arbede sırasında silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.
KUYUMCUDA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ
Olay, Kaynarca Mahallesi'nde gündüz saatlerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli, elindeki silahla kuyumcuyu tehdit ederek çantaya altınları doldurmasını istedi.
KUYUMCU DİRENDİ, ARBEDE ÇIKTI
Kuyumcunun şüpheliye yumruk atmasıyla arbede yaşandı. Boğuşma sırasında şüpheli yere düştü, kavga dükkân dışına taştı.
ESNAF MÜDAHALE ETTİ
Olayı gören çevre esnafı, "silah var" denilmesi üzerine şüpheliye müdahale etti. Arbede sırasında şüphelinin elindeki silah yere düştü.
SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Yere düşen silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri inceleme başlattı.
ESNAF O ANLARI ANLATTI
Esnaf, şüphelinin oyuncak silahla tehditte bulunduğunu ve esnaf dayanışmasıyla müdahale ettiklerini belirtti. Şüphelinin daha önce başka bir dükkana da girdiği öğrenildi.