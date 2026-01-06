Pendik'te oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişimi: Esnaf müdahale etti

KUYUMCUDA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ

Olay, Kaynarca Mahallesi'nde gündüz saatlerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli, elindeki silahla kuyumcuyu tehdit ederek çantaya altınları doldurmasını istedi.

KUYUMCU DİRENDİ, ARBEDE ÇIKTI

Kuyumcunun şüpheliye yumruk atmasıyla arbede yaşandı. Boğuşma sırasında şüpheli yere düştü, kavga dükkân dışına taştı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören çevre esnafı, "silah var" denilmesi üzerine şüpheliye müdahale etti. Arbede sırasında şüphelinin elindeki silah yere düştü.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Yere düşen silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri inceleme başlattı.

ESNAF O ANLARI ANLATTI

Esnaf, şüphelinin oyuncak silahla tehditte bulunduğunu ve esnaf dayanışmasıyla müdahale ettiklerini belirtti. Şüphelinin daha önce başka bir dükkana da girdiği öğrenildi.