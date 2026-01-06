PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!

Şanlıurfa’da asansör faciası... Oturduğu binanın 4'üncü katında asansöre binmek isteyen talihsiz adam, kabinin yerinde olmadığını fark edemeyerek zemine çakıldı. Metrelerce yüksekten düşen servis şoförü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da oturduğu 7 katlı binanın 4'üncü katında bindiği asansörün boşluğuna düşerek zemine çakılan servis şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe TOKİ Konutları Emekliler Sitesinde meydana geldi. Oturduğu 7 katlı bir apartmanın 4. katında asansöre binmek isteyen Osman Kaya (52), boşluğa düşerek zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan Kaya'yı fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

