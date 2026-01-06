PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli’de 3 katlı binada yangın: O anlar kamerada!

Kocaeli’de 3 katlı binada yangın: O anlar kamerada!

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, 3 katlı binanın 3’üncü katında çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar meydana geldi.

Karamürsel'e bağlı Ereğli Mahallesi Mercan Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangın, sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye bomba gönderme!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye bomba gönderme!
Galatasaray 4-1 Trabzonspor | ÖZET İZLE
Galatasaray 4-1 Trabzonspor | ÖZET İZLE
Icardi Trabzonspor ağlarını salladı - Gol izle | GS 4-1 TS
Icardi Trabzonspor ağlarını salladı - Gol izle | GS 4-1 TS
Eren Elmalı Trabzonspor ağlarını salladı | GS 2 - 0 TS
Eren Elmalı Trabzonspor ağlarını salladı | GS 2 - 0 TS

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle