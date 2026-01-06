Sultangazi’de tartıştığı sürücüyü 'Ağzını burnunu kıracağım' diyerek tehdit eden şüpheli yakalandı

Kocaeli’de 3 katlı binada yangın: O anlar kamerada!

Karamürsel 'e bağlı Ereğli Mahallesi Mercan Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangın, sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.