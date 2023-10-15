Senaristi ve yönetmeni Nesibe Sena Ayın'ın olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Dullar" kısa filmi, kişiyi içinde yaşadığı toplumu hem de kendi varoluşunu sorgulamaya itecek.





HİKAYE

Bilinmeyen bir dönemde, bir toplulukta evli çiftlerden karı veya koca vefat ettiğinde dul kalan da "çift cenazesi" adı verilen geleneğe uygun olarak zehirli otlar yedirilerek toprağa verilmektedir. Şifacı olan Ruhan, toplumdaki hastalıkları iyileştirme becerisinin yanında çift cenazelerinde kullanılan zehri de temin eder. Bir gün Ruhan, çift cenazesinden evine dönerken kapının önünde eşi Ali'yi ciddi bir şekilde yaralanmış bulur.





Senarist ve yönetmeni Nesibe Sena Ayın'ın olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Dullar" kısa filmi kişiyi, içinde yaşadığı toplumu hem de kendi varoluşunu sorgulamaya itecek.







NESİBE SENA AYIN KİMDİR?

Nesibe Sena Ayın, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden 2018 yılında mezun oldu ve okurken birçok kısa film atölyesinde bağımsız projeler geliştirdi. Bir yandan TRT 2'de içerik editörlüğü yapmakta, diğer yandan ekip arkadaşlarıyla kültür, sanat ve sinema üzerine yayın yaptığı bir podcasti var. Retrospektif Podcast. 2021'de David Lowery'nin "The Green Knight"ını izlerken "Dullar"ın tohumları zihnine düşmeye başladı ve yazmaya koyuldu. Kendi kişisel tecrübeleriyle hikâyesini tamamladığı "Dullar", 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Kısa Film Yapım Desteği almaya hak kazandı. Kasımda kayıt tuşuna basmayı planladığı projebib yönetmenliğini ve yapımcılığını üstleniyor.



YÖNETMEN GÖRÜŞÜ

Kadın ve erkek, modern zamanda da birbirleriyle rekabete itilen bu iki özne olarak, aslında birbirlerinden farklı oldukları kadar içinde bulundukları durum itibarıyla aynıdırlar. Kendisi dışında bir gözün sürekli peşin hükmü altındadır. "Biri var olurken öteki var olamaz" yargısına karşı, ikisi de özünü arar, dünyayı anlamaya çalışır. İnsanın dünyadaki ömrünü ve hikâyesini küçümsemek cahilliktir ve bu, en acımasız örnekle ölümle baltalanabilir.



Bizim hikâyemiz de tarih öncesi ilkel zamanlarla benzerlikler gösteren bir zamanda geçiyor. Ruhan karakterimiz, içinde bulunduğu toplumun düzenine dahildir ve bu çarkın önemli bir dişlisidir. Dulların eşleriyle birlikte gömüldüğü bir toplum tasvirinde, Ruhan'ın kendi yolunu arayan birine dönüşmesini izleyeceğiz. Mirasının toplumla birlikte yok olmaması için de Ruhan'ın yavrusu, Hayy bin Yakzan'ın öyküsündeki gibi tabiatta kendini bulacaktır.



"Dullar'ı kaleme aldığım dönem ben de kendi evliliğimin hazırlığı içerisindeydim. Karşılaştığım hikâyeler, değişen kendi gündemim; toplumun bu iki kişi arasında gerçekleşen nikah akdine bakışını sorgulamama sebep oldu. Bu vesile ile kendime şu soruyu sordum: İnsanın fıtratı gereği dünyada geçirdiği zamanı en ideal biçimde değerlendirilmesi beklenirken, hayatını tek bir niyet üzerine oturtmak ve şekillendirmesini beklemek, kişiyi öz iradesinden uzaklaştırıyor mu?



"Dullar"da hem zamandan hem de coğrafyadan bağımsız, ortak bir hikâye kurgulamak istiyorum. Tarih öncesi ilkel dönemlere benzerlik oluşturan bir anlayışın hüküm sürdüğü köyde, insan canının ve biricikliğinin görmezden gelinerek hakkı olan hikâyesinden nasıl uzaklaştığını göstermeyi istiyorum.







EKİP

Yönetmen : Nesibe Sena Ayın

Yapımcı: Nesibe Sena Ayın, Abdulhamit Güler, İSE (İstanbul Sinema Evi)

Senaryo: Nesibe Sena Ayın

Görüntü Yönetmeni: Gürol Beşer

Yardımcı Yönetmen: Elif Daşkaya

Post Prodüksiyon: Unity Production