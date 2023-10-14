İsrail'in Gazze'deki katliamının üstünü örtmeye çalışan ABD Başkanı Biden, Hamas'ın çocukları hedef aldığı iddiasını gündeme getirerek, "Teröristlerin, çocukların kafalarını kestiği doğrulanmış fotoğrafları göreceğimi hiç düşünmezdim" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın açıklamaların ise Beyaz Saray yalanlamıştı. Tüm bu yaşananlarınardından Amerikan tilkisi FOX kirli algı oyununu "Hamas’ın başını kestiği 40 bebeği duydunuz mu?" sorusu ile sürdürmeye devam etti. FOX'un algı operasyonu ise kısa sürede elinde patladı Amerikalı bir vatandaş, "Sürekli yalanlar uyduruyorsunuz. Boğazınıza kadar b.k dolusunuz" diyerek tepki gösterdi.