Haberler Video Zahide Yetiş'ten canlı yayına damga vuran cinsel ilişki sorusu! İşte Zahide Yetiş'i terleten o anlar
Zahide Yetiş'ten canlı yayına damga vuran cinsel ilişki sorusu! İşte Zahide Yetiş'i terleten o anlar

Zahide Yetiş'ten canlı yayına damga vuran cinsel ilişki sorusu! İşte Zahide Yetiş'i terleten o anlar

16.01.2020 17:57

Zahide Yetiş'ten son bölümde konuğuna yönelttiği cinsel ilişki sorusu sosyal medyada yankı uyandırdı. Hemoroid ağrılarının ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu programda Zahide Yetiş, Dr. Feridun Kunak'a "Valla bu işte utanma sıkılma yok. Bana bunu soranlar var. Ben de sizin sesiniz olduğum için sormam lazım." sözlerinin ardından yönelttiği cinsel ilişki sorusu ile sosyal medya gündemine oturdu. İşte Zahide Yetiş'ten son bölümüne damga vurup çok konuşulan o anlar...


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