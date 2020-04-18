Zabıta ekipleri evine ekmek götürünce, gözyaşlarına hakim olamadı: “Allah sizi koronadan 70 kilometre ötelere götürsün” 18.04.2020 15:54

Antalya’nın Serik ilçesinde ekmeği bitince zabıta ekipleri tarafından evine 4 ekmek götürülen yaşlı adam, duygulu anlar yaşadı. Ekmeği teslim alınca gözyaşlarına hakim olamayan vatandaş, “Allah sizi koronadan 70 kilometre ötelere götürsün kardeşim. Çok sağ olun, beni duygulandırdınız.” dedi.