Yüksekova-Van karayolunda kaza: 3 kişi yaralandı

Yüksekova-Van kara yolunda bulunan yeni köprü tüneli çıkışında iki araç çarpıştı. Sürücüsü ismini öğrenilemeyen 38 AB 252 plakalı araç ile 22 ABS 400 plakalı aracın çarpışmasında3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık çalışanları, polis ve itfaiye ekipleri sevk yönlendirildi. 112 sağlık çalışanları tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.