Adana'da 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

Adana'da 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklamaAdana'da 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklamaGiriş Tarihi: 03 Mart 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 11:07 Adana'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest kaldı.