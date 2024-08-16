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Yozgat’ta korkunç olay! 17 yaşında bir çocuk, önüne gelen 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü
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Yozgat’ta korkunç olay! 17 yaşında bir çocuk, önüne gelen 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024, 20:19   |   Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024, 20:19

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişiden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Salih Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Z.Y.'yi yakalamak isteyen M.L. (61) de şüphelinin bıçak darbesine maruz kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Furkan Ünal hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan şüphelinin ise alkollü olduğu öğrenildi.

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