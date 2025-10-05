PODCAST CANLI YAYIN
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yozgat merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Yozgat ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, kenevir tohumu ile 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1 zanlı salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunlar da Var

Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle