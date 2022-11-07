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Yorulup bitkin düşen köpeğini 5 kilometre sırtında taşıdı

Yorulup bitkin düşen köpeğini 5 kilometre sırtında taşıdı
07.11.2022 09:34

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Mersin'de bir kişi, yorulup bitkin düşen av köpeğini 2 bin rakımda 5 kilometre sırtına taşıdı. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine 90 kilometre uzakta Torosların eteğinde 2 bin rakımında arkadaşlarıyla avlanmaya giden Ali Tezcan'ın 'Raki' isimli köpeği yolda bitkin düştü. Köpeğin yerinden kalkamaması üzerine Teczan 'Can dostum' dediği Raki'yi sırtına alarak 5 kilometre taşıdı. Yaklaşık 2 saat köpeğini sırtında taşıyan Tezcan, araca ulaşmasının ardından hayvanı içeri koyarak dinlenmesi için evindeki kulübesine götürdü. O anları ise Tezcan'ın arkadaşı Veli Coşkun cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bugün çok fazla arazide gezdiklerini ve köpeğin hamladığını belirten Ali Tezcan, "Biz can dostlarımızı dağda bırakmıyoruz, 5 kilometre sırtımızda taşıdık" dedi.

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