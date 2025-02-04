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Yolun ortasında yürüyen kişiye motosiklet çarptı!
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Yolun ortasında yürüyen kişiye motosiklet çarptı!

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 21:56

Bartın'da seyir halindeki motosiklet yolun ortasında yürüyen yayaya çarptı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen şahıs hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Tuna Mahallesi Türbeli Yolu Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan G.A. idaresindeki 34 CTT 484 plakalı motosiklet, yolun ortasında yürüyen N.T.'ye çarptı. Kazada yaralanan N.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ardından hastaneye kaldırıldı. N.T.'nin zihinsel engelli dolduğu öğrenilirken, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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