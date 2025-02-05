Yoğun kar alan Uludağ’da kayak pistleri doldu taştı | VİDEO

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 14:51

Beyaz zirvede sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık yüzde 40 oranında doluluk oranına sahip oteller bölgesindeki yoğunluk devam ediyor.



Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kayak pistinde vatandaşlar sisli havaya rağmen kar yağışının tadını doyasıya yaşıyor. Hava sıcaklığının -10 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da jandarma ekipleri de bölgeye çıkacak vatandaşlara kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor.



Karayollarının kar küreme araçları da yolların kapanmaması için 24 saat çalışıyor.

