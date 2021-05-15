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Yaşlı adam, yangın sonrası çöken evde can verdi

Yaşlı adam, yangın sonrası çöken evde can verdi
15.05.2021 00:19
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde avı bir olay yaşandı. Evde çıkan yangında yalnız yaşayan engelli vatandaş Hamdi Demir hayatını kaybetti.


Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde avı bir olay yaşandı.

Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamdi Demir'e (70) ait evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, engelli olduğu öğrenilen Demir hayatını kaybetti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile Demir'e ait köy odası ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine geldiğinde kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenen ve sinir krizi geçiren Hamide Ünver'e, sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri köyden ayrıldı.

'BENİ KURTARIN' DİYE BAĞIRDI
Köy sakinlerinden Kemal Ünver, yangının bir anda büyüdüğünü belirterek, "Evin penceresi var. Camın olduğu yere gelmiş 'beni kurtarın' diye bağırmış. Çocuklar duymuş gitmişler. 'At kendini aşağı' diye bağırmışlar ama atlayamamış. O sıra tüp patlamış ve hayatını kaybetmiş." dedi.

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