Haberler Video Yaşam Videoları Yasağa uymadı! Önce araçla sonra yaya olarak kaçtı

Yasağa uymadı! Önce araçla sonra yaya olarak kaçtı

Yasağa uymadı! Önce araçla sonra yaya olarak kaçtı
13.12.2020 06:12
Ana Sayfa 04:44
İstanbul Şişli'de gece yarısı...
Ana Sayfa 01:09
Batı'yı bir daha uyardı
Ana Sayfa 01:22
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:42
Alpaslan, Yavuz'u köşeye...
Ana Sayfa 11:15
Asgari ücrette BES detayı
Ana Sayfa 06:04
Maske takmayan kadın sabırları...
Ana Sayfa 00:55
Survivor 2021 Öykü Çelik'e...
Ana Sayfa 02:49
Başkan Erdoğan'dan "birlik"...
Ana Sayfa 02:26
Hollanda'da 'casusluk' alarmı
Ana Sayfa 02:21
MEMATT'a sipariş yağıyor!...
Ana Sayfa 05:42
Haraç toplayıp işkence...
Ana Sayfa 00:25
Markette 11 yaşındaki kız...

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişi, polisin yaptığı "dur" ihtarını da dinlemeyerek cipiyle kaçmaya çalıştı. Daha sonra cipin durdurulmasının ardından kimlik kontrolü yapılan şahıs, bu kez de yaya olarak kaçmayı denemesine rağmen polis tarafından gözaltına alındı.


Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polisin 'dur' ihtarına uymayan cipin sürücüsü önce aracıyla sonra ise kimliğinin kontrol edildiği sırada koşarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan sürücü Mevlüt U.'nun alkollü olduğu belirlenirken, cezai işlem uygulandı.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde Mevlüt U. yönetimindeki 78 BN 299 plakalı cipi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan cipin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından anons edilen plaka üzerine cip, Balıklarkayası mevkiinde uygulama yapan ekipler tarafından durduruldu. Mevlüt U., polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapılacağı sırada koşarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre kaçabilen Mevlüt U., polis ekiplerince yakalandı. Mevlüt U. ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Cip ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Mevlüt U.'ya alkollü araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Yaşam Videoları