Yarı çıplak markete girdi! Önce taciz sonra darp etti! Akıllara durgunluk veren olay

08.09.2020 11:54

Muğla'da yarı çıplak bir şekilde markete giren Kürşat Zabun isimli şahıs, iş yeri sahibi Elif Gültekin'i önce sözlü şekilde taciz etti, ardından tekme tokat dövdü. Olay sonrası şahıs hiçbir şey olmamış gibi dolaptan içecek alıp giderken, market sahibi Gültekin'in kulağının arkasına 5 dikiş atıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bu kadarına pes dedirten olay meydana geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Zabun isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi Elif Gültekin'den iki bira ve sigara isteyen Zabun, daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.

'Dün gece neredeydin?', 'Akşam ne yapıyorsun?', 'Bu gece bana gelir misin?' sözleri üzerine çılgına dönen Gültekin, tacizciyi işyerinden kovmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası biranda öfkelenen Kürşat Zabun, işyeri sahibini darp etmeye başladı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı.

Gözü dönmüş adam, dolaptan içecek aldıktan sonra hiçbir olmamış gibi işyerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin'in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayrettin Şaşmaz/Sabah