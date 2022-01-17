Yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtılar

Bursa’da iki grup genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan 2 genç, konuşmak üzere sokak ortasında buluştu. Konuşmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçak ve sopaların çekildiği kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişide darp neticesi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgaya tutuşan gençler bıçaklanan arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından ve boynundan bıçakla yaralanan 2 arkadaşı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Darp sonucu yaralanan 2 kişide taksiyle hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.