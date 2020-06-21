Yanlış kişiye çattılar! 3 trafik magandasını 30 saniyede nakavt etti

21.06.2020 18:13

Ankara Keçiören’de trafikte tartıştığı 3 kişinin saldırısına uğrayan kick bokscu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., "Bu sefer yanlış kişiye çattılar. Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede nakavt etti. Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., "Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum" dedi.