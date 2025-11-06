Yalnız yaşayan adamın evinde korkunç manzara... İşte o görüntüler!

PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da yalnız yaşayan yaşlı adamın evi çöplüğe döndü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Ağır koku, yemek artığı ve böceklerin sardığı evden 2 kamyon çöp çıktı.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ferah Sokak üzerinde bulunan bir müstakil evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Nilüfer Belediyesi'ne bildirdi. Savcılık kararı ile eve giren Nilüfer Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu. İnceleme sonucu tek başına yaşayan Şuayip Ö.'ye ait ev çöp eve dönüştüğü belirlendi. İçerideki ağır koku, yemek artıkları, yığınla çöp ve böcek istilası nedeniyle eve Temizlik işlerine bağlı ekipler sevk edildi. Temizlik ekipleri, sağlıksız şartlarda tek başına yaşayan yaşlı adamın evinden yaklaşık 2 kamyon dolusu çöp çıkardı. Çalışmaların ardından evde kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte işlemi de gerçekleştirildi.

