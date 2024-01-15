Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT otobüsleri, İstanbulluları canından bezdirmeye devam ediyor. Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı. Son olarak sosyal medyaya düşen görüntülerde Halkalı’daki İETT otobüsü arızası nedeniyle trafikte kalan bir vatandaş İmamoğlu'nu ve yönetimine, “İETT otobüsü arızası nedeniyle yol kilit. Bu halka bu eziyeti çektiriyorsunuz. Lanet olsun” sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan daha önce Fazilet Durağı yalanını servis eden Murat Ongun, geçtiğimiz aylarda da yürümeyen merdivenler üzerinden ‘sabotaj’ diyerek A Haber’i hedef almıştı. Yerel seçimlerine kısa bir süre kala kendini kurtarma çabalarına giren İBB yönetiminin fonladığı troll hesap İBB Haber, AK Parti’nin, bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiğini ve kurgu yaptığını iddia etmiş ancak AK Parti İstanbul’un söz konusu olayla ilgili haberinin olmadığı ortaya çıkmıştı.