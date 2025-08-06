Van Gölü'nün sodalı suyunda yüzenlerin saçları sararıyor!

Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, yaz aylarında hem bölge halkının hem de turistlerin serinleme noktası oluyor. Yüksek orandaki sodalı su ve güçlü güneş ışınlarının birleşimi, gölde sıkça yüzen çocukların saç rengini zamanla sarıya dönüştürüyor.

Yaz Sonunda Değişim Belirginleşiyor

Van Gölü kıyısında yaşayan çocuklar, yaz tatili boyunca neredeyse her gün göle giriyor. Bu durum, yaz sonunda saç renklerindeki değişimi daha belirgin hale getiriyor. Vatandaşlar ve turistler, bu doğal renk değişimini ilgi ve şaşkınlıkla izliyor.

"Kışın Ronaldo'yduk, Yazın Osimhen'iz"

Gölün müdavimlerinden Cihat Çıkla, yaz tatilinde günde 5 kez göle girdiklerini belirterek, "Kışın hepimizin saçı siyah, yaz başladığında sararmaya başlıyor. Uzmanların da söylediği gibi bu durum Van Gölü'nün sodalı suyundan kaynaklanıyor" dedi.

"Sarışın Halimi Daha Çok Seviyorum"

Tarık Ensar Ayseli ise yazın saçlarının sarıya dönmesinin arkadaşlarını bile şaşırttığını söyleyerek, "Bazen tanımıyorlar. Van Gölü bizim için çok özel" ifadelerini kullandı.

"Boyatmadık, Gölden Oldu"

12 yaşındaki Miraç Taha Gök ise "Denizden çıktıktan sonra saçımıza su dökmüyoruz. 1-2 hafta içinde saçımız sarı oluyor. Arkadaşlarım boyattığımızı sanıyor" diye konuştu.