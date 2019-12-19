Vahşi doğada Kaplan ile ayının şoke eden kavgası kapışması! Kaplan akşam yemeği için ayıyı seçti fakat... 19.12.2019 16:53

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir doğal yaşam parkında kaydedilen bu görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Kaplanın ayıya saldırması üzerine iki vahşi hayvan kıyasıya bir kavgaya tutuştu. Saldırıyı savuşturmasını bilen ayı kaplanı uzaklaştırdı. Uzmanlar ayının kalın kürkünün ölümcül yaralar almasını engellediğini ve onun hayatını kurtardığını belirtti. İşte sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran o anlar...

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Tadoba Ulusal Parkı'nda bir tembel ayı ile kaplanın kavgası ziyaretçiler tarafından filme alındı. Kaplan, ayı ve yavrusu ortaya çıktığı sırada suda serinliyordu. Kendi bölgesinin ihlal edildiğini düşünen kaplan, tembel ayının üzerine atıldı.

Kaplan ayıya ilk hamlesinde üstünlük sağladı ancak tembel ayı cinsinin uzun tüylü kürkü nedeniyle rakibinin etine pençe ve dişlerini geçiremedi.

Bir süre sonra pes eden kaplan geri çekildi. Tembel ayı ise kaplanın üzerine giderek bir süre daha onu kovaladıktan sonra takibi bıraktı.