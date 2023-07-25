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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 17:48

Uzmanlar uyarıyor, yarına dikkat! Sıcaklık 40 dereceyi aşacak!

"Havalar ne zaman serinleyecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yurt genelinde günlerdir süren sıcak hava dalgaları sebebiyle havaların serinleyeceği tarih vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmininde o iki gün için uyarıda bulundu. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İSTANBUL

*25 Temmuz 2023 Salı: En yüksek 33, En düşük 22 derece

*26 Temmuz 2023 Çarşamba: En yüksek 37, En düşük 25 derece

*27 Temmuz 2023 Perşembe: En yüksek 27, En düşük 20 derece

*28 Temmuz 2023 Cuma : En yüksek 27, En düşük 19 derece

*30 Temmuz 2023 Cumartesi: En yüksek 28, En düşük 20 derece

Afrika'dan gelen çöl sıcakları yurdu etkisi altına aldı. Kavurucu sıcaklar başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte olumsuz etki yarattı. Meteoroloji, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise havaların serinleyece günü sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bu 2 güne dikkat çekerek sıcaklığın tavan yapacağını bildirdi. İşte, 5 günlük hava tahmini...

KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım,geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü söyledi.

Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz."

Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık beklendiğini bildiren Yıldırım, perşembe günü ise Ankara'da hava sıcaklığının 39 derece olacağının tahmin edildiğini aktardı.

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