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Üsküdar’da toprak kayması yaşanan alan böyle görüntülendi
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Üsküdar'da toprak kayması yaşanan alan böyle görüntülendi

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 11:23

Üsküdar'da bulunan iki binanın arkasında toprak kayması meydana geldi, binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arsaya doğru heyelan meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan dükkan ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi.


Olay yeri gün ışıklarıyla görüntülendiğinde toprak kaymasının büyüklüğü ortaya çıktı. Çevre halkı olayla ilgili tedirginlik yaşadı.

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