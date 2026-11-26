Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 14:15

Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ilkokulun önünde tabancayla göğsünden vuran kişi, olayın ardından evine giderek aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan saldırganın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

EŞİNİ OKUL ÖNÜNDE VURDU

İddiaya göre Taksim Yeşilyurt, eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan saldırgan, belindeki tabancayı çıkararak Filiz Yeşilyurt'u göğsünden vurdu. Saldırının ardından bölgeden uzaklaşarak evine giden Taksim Yeşilyurt, burada aynı silahla kendini de göğsünden vurdu.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarların ardından her iki adrese de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerlerinde ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı çift, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Filiz Yeşilyurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken Taksim Yeşilyurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.