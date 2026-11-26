Bursa Gürsu kadın cinayeti: Filiz Yeşilyurt hayatını kaybetti
Bursa’nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ilkokulun önünde tabancayla göğsünden vuran şahıs, daha sonra evine giderek aynı silahla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan Filiz Yeşilyurt hayatını kaybederken, Taksim Yeşilyurt'un ise tedavisi sürüyor.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ilkokulun önünde tabancayla göğsünden vuran kişi, olayın ardından evine giderek aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan saldırganın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
EŞİNİ OKUL ÖNÜNDE VURDU
İddiaya göre Taksim Yeşilyurt, eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışan saldırgan, belindeki tabancayı çıkararak Filiz Yeşilyurt'u göğsünden vurdu. Saldırının ardından bölgeden uzaklaşarak evine giden Taksim Yeşilyurt, burada aynı silahla kendini de göğsünden vurdu.
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesleri üzerine yapılan ihbarların ardından her iki adrese de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerlerinde ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı çift, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Filiz Yeşilyurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken Taksim Yeşilyurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.