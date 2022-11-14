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Uşak’ta üç kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı

Uşak’ta üç kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı
14.11.2022 09:59

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Edinilen bilgilere göre Uşak Merkez’e bağlı Dikilitaş Mahallesi Üçüncü Güldibi Sokak üzerinde bulunan salı pazarında bir grup arasında henüz bilinmeyen sebepten kavga çıktı. Çıkan kavgada G.T., arkadaş olan Z.S. ve K.D.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbarlar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı şahıslardan Z.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan şüpheli G.T. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçtığı arabayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı Meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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