Uşak'ta dehşet kaza: İki araç çarpıştı! 1'i bebek 10 yaralı

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı ile Şehit Erkan Tümer Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde seyir halinde olan N.Y. (20) idaresindeki 27 L 9523 plakalı otomobil, Şehit Erkan Tümer Köprülü Kavşağı'nda merkez istikametine dönüş yapmak isteyen M.Ç.B. (37) yönetimindeki 64 AEL 310 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç savrulurken, 64 AEL 310 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, 112 Sağlık ekiplerince sürücüler ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan S.B. (9), E.B. (32), A.B. (50), H.B. (32), D.B. (27), M.B. (1), O.K. (45) ve B.Ç. (26) kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.