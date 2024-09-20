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Urfi Çetinkaya Son Dakika: Uyuşturucu Baronu Cezaevinde Ölü Bulundu!
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Urfi Çetinkaya Son Dakika: Uyuşturucu Baronu Cezaevinde Ölü Bulundu!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:10 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:10

"Türk Escobar" olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranırken Nisan 2023'te İstanbul'da yakalanan uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, cezaevinde ölü bulundu.

"Türk Escobar" olarak bilinen uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya cezaevinde öldü.

Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu İzmir Menemen R tipi cezaevinde bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

2023'TE YAKALANMIŞTI
İlk olarak 1989'da tutuklanan Urfi Çetinkaya pek çok kez cezaevine girdi. Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Urfi Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşıyordu.

Çetinkaya son olarak 2023'te İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Urfi Çetinkaya (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

URFİ ÇETİNKAYA'NIN YAKALANDIĞI OPERASYON
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya 12 Nisan 2023'te 5 suç örgütü üyesiyle beraber saklandığı villada yakalandı.

Urfi Çetinkaya (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Operasyondan yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışma kapsamında ilçede bir bölgeyi belirleyen ekipler, diğer villalardan daha sıkı korunan, tek yön giriş ve çıkışı olan bir ikameti teknik ve fiziki takibe aldı.

Urfi Çetinkaya'nın yakalandığı operasyon (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)

FİZYOTERAPİST DETAYIYLA ENSELENDİ
Bir fizyoterapistin her gün giriş çıkış yaptığı villada, felçli olan Urfi Çetinkaya'nın kaldığı ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarının tamamlayarak operasyon için harekete geçti. Ekiplerce villaya düzenlenen operasyonda, Çetinkaya ile suç örgütü üyesi 5 kişi yakaladı.

Urfi Çetinkaya'nın yakalandığı operasyon

Sauna, havuz gibi her türlü imkanın bulunduğu villada arama yapan ekipler, şüphelinin ikamet dışına çıkmamak için kendisine özel diş muayenehanesi kurdurduğunu belirledi.

TEKNOLOJİ ARAMA KÖPEKLERİ İLK KEZ KULLANILDI
Narkotik Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Akademisi tarafından eğitim verilen teknoloji arama köpekleri de ilk kez söz konusu operasyonda kullanıldı.

Urfi Çetinkaya'nın yakalandığı operasyon (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Adresteki arama sırasında, "Rio" ve "Athena" isimli iki köpek, tuvalet duvarının arkasına gizlenmiş 2 kripto cep telefonunun yerini tespit etti. Çetinkaya'nın yakalandığı villadaki aramada, 2 tabanca, uzun namlulu silah, tüfek, çelik yelek ile bir miktar para ele geçirildi.

Urfi Çetinkaya çetesine gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı

ÇETESİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?
Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon da 20 Şubat 2023'te yapıldı. istanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Urfi Çetinkaya çetesine gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilenler (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

20 MİLYAR TL'LİK SUÇ SERVETİ
Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konuldu.

Urfi Çetinkaya çetesine gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilenler (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah, ziynet eşyası, para ve lüks saatler de basın mensuplarına gösterildi.

Operasyonda çok sayıda silah, ziynet eşyası, para ve lüks saatler ele geçirildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

2003 VE 2013'TE YAKALANAN MALLAR 24 YILLIK CEZA!
İstanbul'da 2003'te 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin ile 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından aranan Urfi Çetinkaya'nın, İnterpolde iki farklı dosyadan suç kaydı ile yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunuyordu.

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