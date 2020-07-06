Umut Oğuz ve eşi 'koronalı' denilerek özel hastaneye alınmadı! ''Şehir hastanelerine salladım ama şu an özür diliyorum''

06.07.2020 13:13

Oyuncu Umut Oğuz, bugün özel hastanede yaşadığı zorlukları anlattı. Eşinin rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulansa alınmayıp, özel hastanelerde korona muamalesi yapıldığını ifade eden ünlü oyuncu isyan etti. Çareyi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giderek bulan oyuncu Umut Oğuz, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve içeriye alındıklarını belirterek " Ben de şehir hastanelerine karşı ön yargılıydım ve çok salladım. Şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanelerinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kadrosunda yer aldığı komedi filmleri ile beğeni toplayan oyuncu Umut Oğuz, bugün özel hastanede yaşadığı zorlukları anlattı. Eşinin rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulans çağıran ünlü oyuncu ekipler tarafından ambulansa alınmadı. Kendi araçlarıyla 3-4 özel hastaneye başvurdukları halde koronalı muamalesi yapıp kabul edilmeyen oyuncu ve eşi çareyi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giderek buldu. Şehir hastanesinde gerekli müdahalelerin yapıldığını ve içeriye alındılarını ifade eden Umut Oğuz, " Ben de şehir hastanelerine karşı ön yargılıydım ve çok salladım. Şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanelerinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Umut Oğuz yaşadıkları başından geçen zorlukları şöyle anlattı;

"Bugün ilk defa bir ambulans ihtiyacımız oldu. Eşim bir rahatsızlık geçirdi 2 gündür ateşliydi ve ilaçlarla müdahale ettik. Kan tahlili ve idrar tahlilinden sonra idrar yollarında bir sorun olduğu ortaya çıktı ama ilaç müdahalesi yetmedi. Biz de ambulans çağırdık.

Benim yıllardır hem SGK hem de özel sağlık sigortam var aileminde öyle. Ambulans 10 dakikada kapımıza geldi. Eşim 45 dakika ambulansın içinde bekledi. Gerekçesi ise çok komikti. Karşıdaki hastane bize onay vermeden biz yola çıkamayız dediler. Biz 4-5 tane özel hastaneyi arattırdık ve hiçbiri kabul etmedi. Çünkü eşimin ateşi 38 dereceydi. Gerekçesini söylememize rağmen 38 derece ateşle hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastane'sine gittik. Onlardan Allah razı olsun. Hemen bizi içeriye aldılar. Çoğu özel hastaneden daha iyiydi. " dedi.

"SAĞLIK SİGORTALARI BÖYLE BİR DÖNEMDE PANDEMİYİ BAHANE EDEREK İÇ GÜZARLIK YAPIYOR OLABİLİR Mİ?"

Mağdur olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Kapımızda ambulans varken arabamla çocuğum ve eşimle beraber hastaneye acile gittik. Birincisi sağlık sigortaları böyle bir dönemde pandemiyi bahane ederek iç güzarlık yapıyor olabilirler mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans hastaneyi hedef görmeden çıkamıyor mu? Ne demek hastaneden birinin onay vermesi lazım? Ben her hastanede bir tanıdık mı bulmak zorundayım?" şeklinde ifade etti.

"BEN DE ŞEHİR HASTANELERİNE KARŞI ÖN YARGILIYDIM"

Umut Oğuz, "Ben de şehir hastanelerine karşı ön yargılıydım ben de salladım. Şu an özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir anlayışla biz bugün şehir hastanelerinde tedavi olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oradaki bütün doktorlar, hemşireler herkes gerçekten çok kaliteli bir davranışla bizi karşıladılar. Özel hastanelerin, özel sağlık sigortalarının bugün benim için çöp olduğu bir gün. Bugün aradığımız hastaneden bize koronalı muamelesi yapıp kabul etmeyen özel hastanelerden inşallah bir açıklama gelir. Bugün için tek dileğim Allah kimseyi bu sisteme muhtaç etmesin. Herkese sağlıklı yarınlar diliyorum. Bugün benim için zordu şu anda çok iyiyiz. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyoruz..." dedi.