Ümraniye’de seyir halindeki lüks otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobil, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat Ümraniye Özduru Sokakta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede lüks otomobil alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.