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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023, 21:49 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 21:58

Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak durabildi

Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı araç, kaldırama çarpıp takla atarak durabildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu K. hakimiyetindeki 34 CRA 655 plakalı otomobil, sürücünün alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü sürücüyü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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